فيليكس يعلن التحدي: لن أرحل عن أتلتيكو مدريد

يصر جواو فيليكس على عدم الرحيل عن ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك وفقا لتصريحاته الأخيرة عبر صحيفة ماركا الإسبانية.

وقال فيليكس: "الرحيل عن أتلتيكو ليس على الطاولة".

وأضاف "أنا بخير وأركز تماما مع أتلتيكو. أنا هادئ فيما يخص المستقبل، وأعلم ما يمكنني فعله".

وانتقل فيليكس إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو، قادما من بنفيكا.

ومنذ ذلك الوقت لم يقدم ما يشفع لكونه صفقة قياسية لـ "لوس روخيبلانكوس"، مما ساهم في ازدياد الأنباء عن إمكانية رحيله للبحث عن وجهة أخرى يظهر فيها ما يملكه.

في مواسم فيليكس الثلاثة مع أتلتيكو مدريد، لم يتمكن من الوصول لـ 10 أهداف في الدوري الإسباني.

أفضل أرقامه أتى الموسم الماضي، حين سجل 8 أهداف في 24 مباراة بـ "لا ليجا".

وبالنظر لموسمه الأخير مع بنفيكا، الذي سجل خلاله 15 هدفا في الدوري البرتغالي وصنع 9 في 26 مباراة، لم يصل فيليكس بعد إلى المنتظر منه.

يذكر أن لويس سواريز سيرحل عن أتلتيكو مدريد بنهاية عقده في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعني إسناد دور أكبر في العملية التهديفية للنجم البرتغالي الواعد.

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