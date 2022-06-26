تقرير: فيرنر أو بوليسيتش + 40 مليون.. يوفنتوس يرفض محاولات تشيلسي لضم دي ليخت

الأحد، 26 يونيو 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

رفض يوفنتوس عرضا من تشيلسي لضم مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت بحسب موقع توتوسبورت الإيطالي.

وكان هذا العرض يتضمن التخلي عن الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش أو المهاجم الألماني تيمو فيرنر لصالح يوفي.

وتضمن العرض مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لواحد من الثنائي المذكور أعلاه، ولكن لم يكن هذا كافيا بالنسبة لإدارة البيانكونيري، من أجل التخلي عن نجم الدفاع الهولندي.

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وحاول تشيلسي في هذا العرض استغلال سعي يوفنتوس لدعم الهجوم والأجنحة، بعد عودة ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد ورحيل فيديريكو برناردسكي وباولو ديبالا بنهاية عقديهما.

ولم يتمكن فيرنر على وجه التحديد من إغراء ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، الذي يبحث عن مهاجم رقم 9 كلاسيكي يمتلك القوة البدنية، وهو ما لا يوفره المهاجم الألماني الأكثر اعتمادا على السرعة والحركية.

أما على الطرف، فإن يوفي يستهدف ضم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان.

وتقدر صحيفة ديلي ميل إمكانية إتمام هذه الصفقة بـ 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني)، وهو ما سيتجاوز قيمة انتقال فيرجيل فان دايك أهم مدافعي الدوري الإنجليزي من ساوثامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2017.

ولن يكون هذا رقما مبالغا به، إذا تمسك يوفنتوس بالحصول على الشرط الجزائي في عقد دي ليخت، المقدر بـ 102 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن التقارير أشارت مؤخرا إلى حصول توماس توخيل مدرب تشيلسي على وعود من المالك الجديد تود بويلي، بدعم مادي يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني قبل إضافة حاصل عمليات البيع المحتملة.

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