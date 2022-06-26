التشكيل - عودة حسن علي لدفاع المصري.. ومسعد يقود هجوم مصر للمقاصة

الأحد، 26 يونيو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - المصري أمام المنصورة - كأس مصر

عاد حسن علي لتشكيل المصري الأساسي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان علي قد شارك كبديل خلال المباراة الماضية للمصري والتي واجه فيها الجونة.

ويلعب المصري مع مصر للمقاصة على ملعب برج العرب في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

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وأعلن كل من حسام حسن مدرب المصري وعيد مرازيق مدرب مصر للمقاصة عن تشكيل فريقيهما للمباراة.

ويشهد التشكيل المصري مشاركة ثلاثي دفاعي في تشكيل المصري لمواجهة مصر للمقاصة وهي نفس طريقة اللعب التي أنهى بها مباراة الجونة.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالآتي

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: إسلام أبو سليمة – أحمد علاء الدين – عمرو موسى

الوسط: كريم العراقي – فريد شوقي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – إلياس الجلاصي – عمرو مرعي

بينما يقود رشيد أحمد هجوم مصر للمقاصة بجانب محمد مسعد لاعب المصري الأسبق.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي

الحارس: محمد مجدي

الدفاع: هشام شعبان – أحمد منعم – علي المصري – علي فتحي

الوسط: خالد صلاح – محمد محسن – كريم صلاح "حلاوة"

الهجوم: سيرجي إريك – محمد مسعد – رشيد أحمد

ويحتل المصري المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

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