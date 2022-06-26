مران الزمالك - جلسة من فيريرا.. والمثلوثي وفتوح يواصلان التأهيل

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديث سريع من المدير الفني للفريق حول بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

وخاض الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأحد.

وشارك الثنائي في بعض التدريبات الفنية والبدنية بالكرة تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني للفريق.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة سباق سرعة مع التحكم بالكرة بواسطة “الحواجز”.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو” خلال مران اليوم.

وشهدت الجلسة منح الثنائي مجموعة من التعليمات الفنية بخصوص إتمام عملية الضغط على دفاع المنافس، بجانب التركيز على التمرير السريع والتحرك بدون كرة.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوي بمجموعة من تدريبات الاحماء بالركض حول الملعب، وبعدها خاض اللاعبون وحدة بدنية بالكرة وبدونها.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

اقرأ أيضا

الأهلي يستقر على مدربه الجديد

الإسماعيلي يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة

بايرن يحدد سعر ليفاندوفسكي

منصب جديد لمؤمن زكريا