كأس العرب للصالات - المغرب إلى النهائي بالفوز على مصر بخماسية

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العرب للصالات بعد تحقيق الفوز على مصر في دور قبل النهائي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت المباراة على صالة الهيئة العامة بالرياضة في السعودية.

الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المغربي بنتيجة 4-1.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب المغرب الهدف الخامس قبل أن يقلص منتخب مصر النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة على ذلك الوضع.

وحصل سفيان المسرار لاعب منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة.

وتأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية وسينتظر الفائز من مباراة العراق والكويت والتي تقام بعد قليل.

وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على صالة الهيئة العامة للرياضة.

منتخب المغرب هو حامل لقب البطولة بعد أن حققها في الموسم الماضي أيضا على حساب مصر بعد الفوز في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون مقابل.

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