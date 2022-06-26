السعودية تستعد لكأس العالم بوديتين أمام إيسلندا وبنما

سيخوض منتخب السعودية مبارتين وديتين خلال نوفمبر المقبل قبل أيام من مشاركته في كأس العالم 2022.

وأعلن المنتخب السعودي عبر الحساب الرسمي على تويتر أن الأخضر سيواجه منتخبي إيسلندا وبنما في نوفمبر.

وتقام مباراة إيسلندا يوم 6 نوفمبر، ومباراة بنما يوم 10 نوفمبر.

وبذلك وصل عدد المباريات الودية التي سيلعبها المنتخب السعودي لـ5 مواجهات.

إذ أعلن منتخب السعودية مواجهة الإكوادور والولايات المتحدة وكرواتيا وديا.

سيلعب الأخضر السعودي في المونديال في مجموعة واحدة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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