سكاي: حارس سان جيرمان إلى وست هام

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي وست هام يونايتد اتفق مع باريس سان جيرمان على ضم حارسه ألفونس أريولا بشكل نهائي.

وأفاد التقرير بأن الصفقة حسمت بعدما توصل وست هام لاتفاق مع سان جيرمان، كما اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية.

سيوقع أريولا على عقد يربطه بوست هام لمدة 5 مواسم.

ومن المنتظر أن يعلن المطارق عن الصفقة خلال أيام.

وسارت المفاوضات بين إداراتي وست هام وباريس سان جيرمان بشكل سلس من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية من أجل حسم الصفقة.

أريولا كان قد قضى الموسم الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى وست هام وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي كان يلعب خلاله بشكل أساسي إضافة إلى مباريات الكؤوس المحلية.

ويلعب أريولا مع باريس سان جيرمان منذ عام 2010 وخلال تلك الفترة خرج في 5 فترات إعارة إلى كل من لانس، وفياريال، وريال مدريد، وفولام، ووست هام.

وقد يرحل اللاعب عن باريس سان جيرمان نهائيا للمرة الأولى خلال مسيرته.

وشارك أريولا مع وست هام خلال الموسم الماضي في 17 مباراة وحافظ خلالهم على نظافة شباكه في 8 مباريات وسكن مرماه 15 هدفا.

واحتل وست هام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وسينافس الفريق خلال بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

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