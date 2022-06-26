دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يستهل مشواره بالفوز على مقدونيا

استهل منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة مشواره في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بالفوز على مقدونيا.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتغلب منتخب سيدات مصر على مقدونيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب السيدات بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يعادل المنتخب المقدوني النتيجة بحصد الشوط الثاني 25-11.

وحسمت سيدات مصر الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-19 و25-23 على الترتيب.

ويقع منتخب السيدات في المجموعة الثانية بجوار منتخبات مقدونيا واليونان وتونس.

وتلعب سيدات مصر المباراة المقبلة أمام منتخب اليونان في تمام الرابعة من عصر غدا الإثنين، بينما يختتم مشوار المنتخب في دور المجموعات أمام تونس في الرابعة من عصر الثلاثاء.

وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا

تقرير برتغالي يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد

الكشف عن موعد وملاعب ثمن نهائي كأس مصر

جناح موناكو إلى ليفربول

عرض جديد من يونايتد إلى دي يونج

حكاية الحاج ناصر صاحب هدف السوشيال ميديا الأكروباتي