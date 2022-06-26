النجوم يطالب اتحاد الكرة بفرض العقوبات على الإسماعيلي بعد عدم تنفيذ حكم "كاس"

الأحد، 26 يونيو 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - بيراميدز - المقاولون العرب - الدوري المصري

أرسل نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة خطابا رسميا اليوم الأحد الى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في 21 فبراير 2020 على النادي الإسماعيلي ولصالح نادي النجوم لكرة القدم.

إبراهيم حسن

النادي : الاتحاد السكندري

النجوم
الإسماعيلي

وطالب نادي النجوم بتنفيذ لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن توقيع عقوبات على النادي الإسماعيلي بعد إصراره على عدم تنفيذه لقرار حكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق.

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ويلعب إبراهيم حسن في الوقت الحالي لنادي الاتحاد السكندري معارا من بيراميدز.

كما طالب النجوم بعدم منح النادي الإسماعيلي الرخصة لموسم 2022/2023، وذلك وفقا لما جاء بيان الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن البيانات المطلوبة للحصول على الرخصة بوجود إقرار بعدم وجود مستحقات مالية للأندية وفقاً لقرارات نهائية من المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وجاء خطاب النجوم كالتالي:

"بالإشارة الى الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم لكرة القدم والحكم الصادر من المحكمة الفدرالية السويسرية العليا في 1 ديسمبر 2020 برفض دعوى البطلان المرفوعة من النادي الإسماعيلي الرياضي ، وقرار لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي والتأكيد عليه من لجنة التظلمات ، ورفض طعن النادي الإسماعيلي الرياضي على العقوبات أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

لذلك ، فإن نادي النجوم لكرة القدم يتمسك بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النادي الإسماعيلي الرياضي ، والتي إستمرت دون إجراءات أو عقوبات رادعة بعد أكثر من عامين من صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ، بالإضافة الى عدم حصول النادي الإسماعيلي على أي حكم لصالحه في كافة الإجراءات القانونية والغير قانونية التي قام بها.

ويؤكد نادي النجوم لكرة القدم على رفضه التام لتجاهل الإتحاد المصري لكرة القدم لطلباته الخاصة بتنفيذ كافة الأحكام والقرارات المشار إليها بعاليه والتي لا تصب إلا في مصلحة النادي الإسماعيلي الرياضي ، والتي تسببت في إنكار العدالة عن كل ما عرضه نادي النجوم لكرة القدم في مختلف المواضيع أمام الإتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة.

كما يطالب نادي النجوم لكرة القدم بعدم منح النادي الإسماعيلي الرياضي رخصة موسم 2022/2023 لعدم تنفيذه لحكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ، وذلك طبقاً الى بيان الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن البيانات المطلوبة للحصول على الرخصة موسم 2022/2023".

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