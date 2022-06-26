منتخب مصر في المجموعة الرابعة بـ كأس العرب تحت 20 عاما

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاما عن تواجد مصر في المجموعة الرابعة.

ويقع منتخب شباب مصر في المجموعة بجوار منتخبي عمان والصومال.

وتقام منافسات كأس العرب تحت 20 عاما في مدينة أبها السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 7 أغسطس.

ويشارك في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقرر إقامتها في السعودية، 18 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ست مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

وأقيمت النسخة الماضية في القاهرة وتوج بها المنتخب السعودي بعد الفوز على الجزائر في النهائي.

وجاءت مجموعات النسخة الحالية كالآتي:

الأولى: السعودية - موريتانيا - العراق

الثانية: الإمارات - الأردن - اليمن

الثالثة: الجزائر - لبنان - ليبيا

الرابعة: مصر - عمان - الصومال

الخامسة: تونس - البحرين - جيبوتي

السادسة: المغرب - السودان - فلسطين

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