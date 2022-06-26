منتخب مصر في المجموعة الرابعة بـ كأس العرب تحت 20 عاما

الأحد، 26 يونيو 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

مباراة مصر والسعودية كأس العرب للشباب

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاما عن تواجد مصر في المجموعة الرابعة.

ويقع منتخب شباب مصر في المجموعة بجوار منتخبي عمان والصومال.

وتقام منافسات كأس العرب تحت 20 عاما في مدينة أبها السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 7 أغسطس.

أخبار متعلقة
رسالة من النني لنادي المقاولون العرب كأس العرب للصالات - مصر تفوز على موريتانيا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب بالمربع الذهبي سادس إفريقيا وثالث العرب.. منتخب مصر يهبط 8 مراكز في تصنيف فيفا كأس العرب للصالات - مصر تتأهل للدور المقبل بعد الفوز أمام الجزائر

ويشارك في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقرر إقامتها في السعودية، 18 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ست مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

وأقيمت النسخة الماضية في القاهرة وتوج بها المنتخب السعودي بعد الفوز على الجزائر في النهائي.

وجاءت مجموعات النسخة الحالية كالآتي:

الأولى: السعودية - موريتانيا - العراق

الثانية: الإمارات - الأردن - اليمن

الثالثة: الجزائر - لبنان - ليبيا

الرابعة: مصر - عمان - الصومال

الخامسة: تونس - البحرين - جيبوتي

السادسة: المغرب - السودان - فلسطين

اقرأ أيضا

تقرير برتغالي يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد

الكشف عن موعد وملاعب ثمن نهائي كأس مصر

جناح موناكو إلى ليفربول

عرض جديد من يونايتد إلى دي يونج

حكاية الحاج ناصر صاحب هدف السوشيال ميديا الأكروباتي

كأس العرب منتخب مصر شباب 20 عاما
نرشح لكم
مصدر من نادي قطر يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد المقدم لـ بدر بانون هاشم مستور "الطفل المعجزة" يعود لأرض الواقع وينضم لفريق درجة ثانية مغربي الهلال والسد والترجي.. أبطال الدوريات العربية لموسم 2021-2022 مونبلييه يضم التونسي وهبي الخزري بعد هبوط سانت إيتيان للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي انتهت- ليلة الحسم.. الهلال (2) - (1) الفيصلي.. الاتحاد (0) - (0) الباطن..الزعيم بطلا للدوري التشكيل - حجازي أساسي في مباراة حسم الدوري السعودي بين الاتحاد والباطن
أخر الأخبار
للمرة الثانية على التوالي.. المغرب بطلا لكأس العرب لكرة الصالات 8 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا 23 دقيقة | كرة يد
بعد اعتذار روما.. ميلان الأقرب لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
عصفورين بحجر.. رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لخطف موهبة فينورد 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: سرقة ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو من منزل ماركو فيراتي ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: 2 مليون يورو تعرقل رحيل بوكيتينيو عن باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
وزير الداخلية الفرنسي: أعتذر لكل الجماهير التي عانت في نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من نادي قطر يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد المقدم لـ بدر بانون ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا