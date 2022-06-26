دورة البحر المتوسط - مصر تحقق برونزيتين في الكاراتيه

الأحد، 26 يونيو 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

عمرو علاء أبو قورة - كاراتيه

حققت البعثة المصرية ميداليتين برونزيتين في افتتاح منافساتها بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة في وهران بنسختها التاسعة عشر.

وحصد عمرو علاء لاعب الكاراتيه الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 60 كجم.

بينما حقق أحمد أيمن لطفي برونزية منافسات تحت 76 كجم بعد انسحاب منافسه.

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وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وكانت مصر قد ضمنت ميداليتين آخريتين بتأهل الثنائي أحلام حمدي وريم سلامة إلى النهائي.

وتواجه ريم سلامة في المباراة النهائية، سيليا ويكان بطلة الجزائر ومقرر إقامتها في الساعة 7:20 مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تلعب أحلام حمدي نهائي منافسات تحت 55 كجم الساعة 7:40 مساء.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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