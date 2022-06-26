أوسبينا يقترب من النصر السعودي

اقترب الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس نابولي من ارتداء قميص النصر السعودي هذا الصيف.

وذكرت شبكة سبورت إيطاليا أن أوسبينا سيكون لاعبا في صفوف النصر بعدما قرر عدم التجديد مع نابولي.

ووافق أوسبينا على عرض النصر المغري وفضله عرض أتليتكو مدريد وعرض نابولي للتجديد.

فيما ذكرت شبكة AreaNapoli أن راتب أوسبينا مع النصر سيبلغ 3.5 مليون دولار لمدة موسمين.

الحارس البالغ من العمر 33 عاما لعب في صفوف نيس الفرنسي ثم أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وتخطى أوسبينا حاجز الـ100 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، الذي يمثله منذ عام 2007.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت محمد أبو جبل حارس الزمالك ومنتخب مصر بالانتقال للنصر.

لكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شدد على أن أبو جبل لن ينضم لصفوف النصر السعودي.

وقال مرتضى عبر قناة الإخبارية السعودية قبل عدة أشهر: "أنهيت جلستي مع محمد أبو جبل ولن يذهب إلى النصر السعودي".

وأضاف "أقول لكل الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لديكم الأموال والبركة والأماكن المقدسة، لذلك اتركوا لنا لاعبي الزمالك".

وواصل "أفضل أن تكون المفاوضات معنا بشكل مباشر ومن الباب لتوفير المسافات، ولكن الدخول من الشباك يجعل الأمور أصعب".

وأكمل "عندما تحدث معي رؤساء الأندية السعودية لضم لاعبي الزمالك كنا نوافق وتنتهي المفاوضات بنجاح".

وأكد "سعر اللاعب يرتفع بسبب نادي الزمالك فهو من يصنع النجوم، ولذلك وقت التجديد النادي هو من يحدد المبلغ وليس اللاعب".

وأتم تصريحاته "بصرف النظر عن نادي النصر السعودي أو أي نادي آخر لن يستمر أي لاعب مع ناديه دون رغبته".

وكان مرتضى منصور أكد في وقت سابق أن محمد أبو جبل يعتزم تجديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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