قائمة الأهلي - عودة معلول وديانج لمباراة بيراميدز في الكأس.. وغياب تاو

السبت، 25 يونيو 2022 - 21:01

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

عاد علي معلول ظهير أيسر الأهلي لقائمة فريقه من جديد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر الموسم الماضي 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

كذلك عاد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

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فيما يغيب بيرسي تاو عن المباراة للإصابة.

ويستمر أيضا غياب حسين الشحات وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد – محمد هاني – علي معلول – كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل كوكا – محمد أشرف – زياد طارق – طاهر محمد – أفشة – وليد سليمان

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – محمد شريف

وكان الأهلي تأهل لهذا الدور بعد الفوز على إنبي في دور الـ16.

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