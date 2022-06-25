قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس اختيارات تاكيس.. وغياب إبراهيم عادل
السبت، 25 يونيو 2022 - 21:33
كتب : أحمد الخولي
تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد في قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس مصر 2020-2021.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي غدا الأحد في التاسعة والنصف على استاد القاهرة.
ويغيب عن بيراميدز كل من: إبراهيم عادل بسبب إصابته بمزق في عضلات البطن، وأيضا المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمود وادي.
وجاءت قائمة تاكيس جونياس كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد
خط الوسط: إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر
خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس
الفائز من مباراة الغد يلتقي بتروجت في نصف النهائي.
وكان الزمالك قد حسم تأهله إلى المباراة النهائية بالفوز على أسوان بنتيجة 2-1.
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