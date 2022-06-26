رئيس كاف: عودة نهائي الأبطال من مباراتين.. ونتفهم حزن الأهلي وحقيقة تفضيل المغرب

يعود نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين مرة أخرى بعدما أقيم في آخر ثلاثة مواسم من مباراة واحدة.

وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عودة النهائي من مباراتين بداية من النسخة الماضية.

كما أعرب موتسيبي عن تفهمه لحزن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب من إقامة نهائي النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب، وبرر ذلك باحترام اللوائح.

وكان الأهلي قد خسر نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت في المغرب.

وقال موتسيبي في تصريحاته لصحافة جنوب إفريقيا نقلها موقع sowetanlive: "نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة هو شيء ورثته ولم استطع تغييره، تم اتخاذ القرار قبل ولايتي، ولكن سنصلح ذلك ولن يحدث مرة أخرى".

وأضاف رئيس كاف "سيعود النهائي من مباراتين ذهاب وإياب مرة أخرى، هل يمكنك تخيل مشجعي الأهلي في مصر وبالتأكيد مدربي المفضل بيتسو موسيماني؟".

وتابع "دعني أخبركم أن قلق الأهلي بعدم وجود أفضلية خلال لعب النهائي أمام الوداد في المغرب هو أمر مشروع وعادل، المشكلة الوحيدة التي واجهتني هي أنني لا استيطع أن أكون رئيسا يتجاهل القواعد واللوائح".

وشدد موتسيبي "أتفهم تماما حزن محمود الخطيب بسبب استضافة المغرب نهائي دوري الأبطال وسنتأكد من أننا نتعامل مع الجميع بمساواة"

وعن استضافة المنافسات القارية قال: "هناك العديد من البلدان ترغب في استضافة أحداث كاف، لكن لا يمكنك التنافس بدون الدعم الحكومي، في نهاية المطاف لديك دولتان المغرب والسنغال وانسحب الأخير في النهاية".

وواصل موتسيبي "في تلك اللحظة أدركت أنه لا يمكنك أن تكون رئيسا لمنظمة ولا تلتزم بالقواعد واللوائح، لذلك أنا ملتزم بالشرعية".

وبالحديث عن استضافة المغرب لكل أحداث كاف في الفترة الأخيرة شدد رئيس الاتحاد الإفريقي "اسمحوا لي أن أخبركم بشيء، طالما أنا رئيس كاف لن يتمتع أي بلد أو ناد بمكانة مفضلة".

واختتم تصريحاته "ليس حقيقي تفضيل المغرب، سبب حصولهم على حفل جوائز كاف هو أنهم سيستضيفون أمم إفريقيا للسيدات في نفس التوقيت".

وتستضيف المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم 21 يوليو المقبل.

بينما تقام منافسات أمم إفريقيا للسيدات في المغرب أيضا في الفترة من 2 إلى 23 يوليو المقبل.

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