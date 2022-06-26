رئيس كاف: عودة نهائي الأبطال من مباراتين.. ونتفهم حزن الأهلي وحقيقة تفضيل المغرب

الأحد، 26 يونيو 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - باتريس موتسيبي رئيس كاف

يعود نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين مرة أخرى بعدما أقيم في آخر ثلاثة مواسم من مباراة واحدة.

وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عودة النهائي من مباراتين بداية من النسخة الماضية.

كما أعرب موتسيبي عن تفهمه لحزن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب من إقامة نهائي النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب، وبرر ذلك باحترام اللوائح.

أخبار متعلقة
وكيل أبيل فيريرا لـ في الجول عن تدريب الأهلي: لا يوجد فرصة لحدوث ذلك موعد مباريات الأحد 26 يونيو 2022.. الأهلي ضد بيراميدز في الكأس الماضي ولقاء بـ الدوري الحالي مدرب الأهلي القطري يكشف حقيقة مفاوضات ضم أوباما الإسماعيلي: أرسلوا الكأس إلى الأهلي والزمالك.. ولا نمانع اللعب ضد ريال مدريد بطريقة عادلة

وكان الأهلي قد خسر نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت في المغرب.

وقال موتسيبي في تصريحاته لصحافة جنوب إفريقيا نقلها موقع sowetanlive: "نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة هو شيء ورثته ولم استطع تغييره، تم اتخاذ القرار قبل ولايتي، ولكن سنصلح ذلك ولن يحدث مرة أخرى".

وأضاف رئيس كاف "سيعود النهائي من مباراتين ذهاب وإياب مرة أخرى، هل يمكنك تخيل مشجعي الأهلي في مصر وبالتأكيد مدربي المفضل بيتسو موسيماني؟".

وتابع "دعني أخبركم أن قلق الأهلي بعدم وجود أفضلية خلال لعب النهائي أمام الوداد في المغرب هو أمر مشروع وعادل، المشكلة الوحيدة التي واجهتني هي أنني لا استيطع أن أكون رئيسا يتجاهل القواعد واللوائح".

وشدد موتسيبي "أتفهم تماما حزن محمود الخطيب بسبب استضافة المغرب نهائي دوري الأبطال وسنتأكد من أننا نتعامل مع الجميع بمساواة"

وعن استضافة المنافسات القارية قال: "هناك العديد من البلدان ترغب في استضافة أحداث كاف، لكن لا يمكنك التنافس بدون الدعم الحكومي، في نهاية المطاف لديك دولتان المغرب والسنغال وانسحب الأخير في النهاية".

وواصل موتسيبي "في تلك اللحظة أدركت أنه لا يمكنك أن تكون رئيسا لمنظمة ولا تلتزم بالقواعد واللوائح، لذلك أنا ملتزم بالشرعية".

وبالحديث عن استضافة المغرب لكل أحداث كاف في الفترة الأخيرة شدد رئيس الاتحاد الإفريقي "اسمحوا لي أن أخبركم بشيء، طالما أنا رئيس كاف لن يتمتع أي بلد أو ناد بمكانة مفضلة".

واختتم تصريحاته "ليس حقيقي تفضيل المغرب، سبب حصولهم على حفل جوائز كاف هو أنهم سيستضيفون أمم إفريقيا للسيدات في نفس التوقيت".

وتستضيف المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم 21 يوليو المقبل.

بينما تقام منافسات أمم إفريقيا للسيدات في المغرب أيضا في الفترة من 2 إلى 23 يوليو المقبل.

اقرأ أيضا

إصابة نجم الأهلي وغيابه لفترة طويلة

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

اتحاد الكرة يحدد المشاركين في بطولات إفريقيا

الأهلي كاف الوداد المغرب باتريس موتسيبي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
طارق مصطفى يتحدث بعد قيادة فريقه للبقاء في الدوري المغربي خبر في الجول - اتحاد الكرة يحدد: الزمالك والأهلي لـ دوري الأبطال.. بيراميدز وفيوتشر إلى الكونفدرالية جمال بلماضي: الانتصارات الأخيرة لن تنسينا خيبة كأس العالم مد فترة اختيار الأندية حتى 31 يوليو وتوضيح المعايير.. كاف يعلن خريطة بطولاته في 2022-23 بركات: اتحاد الكرة كلف الأهلي بطولة إفريقيا.. قل إني مقصر ولكن لا تتهمني بإخفاء الخطاب مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري إقالة مدرب الرجاء المغربي بعد السقوط أمام فريق طارق مصطفى كاف يعلن مواعيد بطولات الأندية الموسم المقبل.. وموقف النهائي
أخر الأخبار
دورة البحر المتوسط - مصر تحقق برونزيتين في الكاراتيه 14 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس سموحة لـ في الجول: طريقة اختيار ممثلي مصر قاريا تقتل الدوري المصري 17 دقيقة | الكرة المصرية
أوسبينا يقترب من النصر السعودي 21 دقيقة | آسيا
اتحاد الكرة يكشف موعد وملاعب مباريات ثمن نهائي كأس مصر 34 دقيقة | الكرة المصرية
أبولا البرتغالية: الأهلي اتفق مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
هويدي: قرعة كأس مصر الموجهة ليست بالأمر الجديد.. والمقاصة يدعم قرارات رابطة الأندية ساعة | الكرة المصرية
مدرب موناكو يعلن إتمام صفقة جناح ليفربول ساعة | ميركاتو
طارق مصطفى يتحدث بعد قيادة فريقه للبقاء في الدوري المغربي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم