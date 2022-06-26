مدرب الأهلي القطري يكشف حقيقة مفاوضات ضم أوباما

علق نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للأهلي القطري على تقارير رغبة ناديه في التعاقد مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

وقال نيبوشا عبر قناة المحور: "ربما ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، أوباما لاعب خاض العديد من البطولات وهو مرتبط بعقد مع الزمالك".

وأضاف المدير الفني الأسبق للزمالك "أوباما لا يشارك مؤخرا في المباريات لكنه قدم الكثير للزمالك وأنا أعرف أنه قدم الكثير".

وأتم تصريحاته "لم أقل أنني غير سعيد بالفترة التي قضيتها مع الزمالك".

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي القطري أبدى اهتماما بشكل مبدئي لضم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن أوباما يرحب بالانضمام للفريق الذي يقوده المونتينجري نيبويشا يوفوفيتش مدرب الزمالك الأسبق.

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