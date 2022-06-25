خبر في الجول - اهتمام قطري مبدئي بـ أوباما.. و3 عروض لـ رزاق سيسيه

السبت، 25 يونيو 2022 - 00:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

يوسف أوباما - الزمالك ضد الداخلية

أبدى نادي الأهلي القطري اهتماما بشكل مبدئي لضم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أوباما يرحب بالانضمام للفريق الذي يقوده المونتينجري نيبويشا يوفوفيتش مدرب الزمالك الأسبق.

ويعقد النادي القطري مفاضلة بين أوباما والإسباني خوسيه أنخيل بوزو لاعب الفريق الذي قضى الموسم الماضي معارا من صفوف رايو فايكانو.

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الإسباني انتهت إعارته بنهاية الموسم الجاري بعدما شارك الموسم الماضي في 17 مباراة وسجل 6 وصنع 2.

في المقابل خاض أوباما الموسم الجاري 23 مباراة سجل 3 وصنع 3 في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن رزاق سيسيه لاعب الزمالك يمتلك عرضين محليين من البنك الأهلي والاتحاد.

ويمتلك عرضا إماراتيا من نادي البطائح الصاعد حديثا للدرجة الأولى والذي ضم من قبل جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق.

واكتفى الإيفواري البالغ 23 عاما بالمشاركة في 10 مباريات بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا دون أن يسجل أو يصنع.

وانضم رزاق سيسيه إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2018.

وقضى الإيفواري 3 سنوات ونصف معارا لصفوف الاتحاد السكندري قبل أن يعود مع بداية الموسم الجاري.

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