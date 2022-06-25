أراكم قريبا.. جاريث بيل يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأمريكي

السبت، 25 يونيو 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ويلز × بيلاروسيا

أعلن النجم الويلزي جاريث بيل انتقاله إلى صفوف لوس أنجلوس الأمريكي، وذلك بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وكتب بيل عبر تويتر: "أراكم قريبا". مشيرا إلى حساب ناديه الجديد وحساب اتحاد مشجعيه أيضا.

وبحسب موقع "ذا أثليتك" فإن عقد بيل مع لوس أنجلوس سيمتد لمدة عام، مع خيار التمديد لمدة 18 شهرا.

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وشارك بيل مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 7 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

وأنهى بيل رحلته مع ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل صاحب الـ32 عاما 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.

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