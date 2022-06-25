عامر حسين: لا أصدق أن الإسماعيلي سينسحب.. وكيف ستكون قرعة كأس مصر موجهة؟

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة أن قرعة كأس مصر ليست موجهة كما أدعى نادي الإسماعيلي في بيان رسمي.

وأعلن نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي انسحابه من كأس مصر "اعتراضا على القرعة الموجهة". (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك فرق بين القرعة الموجهة والتصنيف، التصنيف أن ننظر لآخر ترتيب في الدوري، أول 4 فرق، الزمالك والأهلي في جدول مختلف".

وتابع "ومن هنا تبدأ القرعة بين المركزين الثالث والرابع والتي تم اختيارها عن طريق مندوبين، وطالما أجريت قرعة فهي غير موجهة".

وأردف "في 2010 الأهلي والزمالك التقيا في دور الـ 16 لأن الزمالك لم يكن ضمن الأربعة الأوائل في الموسم الذي سبقه، في النسخة الماضية من كأس مصر الأهلي يواجه بيراميدز والفائز سيواجه بتروجت والزمالك تأهل للنهائي".

وأوضح "نظام التصنيف نعتمد عليه من 2010".

وشدد "القرعة أقيمت على الهواء مباشرة وشرحنا نظامها قبل البداية، كيف ستكون موجهة؟".

وأضاف "إذا تأهل فيوتشر وفاركو بدلا من كفر الشيخ ومنتخب السويس لم تكن ستحدث تلك الضجة".

وواصل "في دور الـ 32 تأهل 14 فريقا من الدرجات الأدنى بالإضافة لـ 18 ناديا بالدوري الممتاز، وأقيمت مباراتين بين 4 فرق من الدور الممتاز، لماذا لم يتحدث أحد بأن هناك تصنيف؟".

وأكمل "أشكر الشركة الراعية لحل الأمور التسويقية والتي حدثت في السنوات الـ 10 الأخيرة، الفريق المذكور اسمه أولا سيخوض مباريات الكأس على ملعبه وليس على أرض محايدة كما حدث في النسخ الماضية".

وعن إمكانية انسحاب الإسماعيلي أجاب: "من المستحيل تصديق أن الإسماعيلي سينسحب من كأس مصر، ولا أتوقع ذلك".

وعن العقوبات المنتظرة حال انسحاب الدراويش: "سيغيب عن المشاركة في النسخة المقبلة بالإضافة إلى توقيع غرامة قدرها 20 ضعف قيمة الأشتراك وهو 10 آلاف جنيه".

وأتم "قرار اختيار الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيتم بعد التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة".

ماذا حدث؟

صرّح يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضا على القرعة الموجهة التي تخدم ناد بعينه".

وأضاف "هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

وأكمل الكومي "مستعدون لتحمل أي عواقب، ولن نعود إلا إذا أعيدت القرعة".

وتابع متسائلا "هل يعقل أن يكون طريق الإسماعيلي أمام كل تلك الأندية الصعبة والأهلي يلعب مع الأندية الأخيرة في جدول الترتيب؟".

وأتم الكومي حديثه "منظومة كرة القدم تعاني على مستوى الحكام والمسابقات والتنظيم والإدارة، نحن في مرحلة فشل مكتملة الأركان".

وبعد دقائق أعلن النادي انسحابه من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وأسفرت قرعة دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2021-2022 عن وقوع الإسماعيلي في مواجهة الزمالك.

وجاء طريق الإسماعيلي في نصف النهائي كالتالي:

الزمالك X الإسماعيلي

المصري X إيسترن كومباني

إنبي X البنك الأهلي

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا

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