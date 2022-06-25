الإسماعيلي: أرسلوا الكأس إلى الأهلي والزمالك.. ولا نمانع اللعب ضد ريال مدريد بطريقة عادلة

تعجبت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من طريقة إجراء قرعة كأس مصر للموسم الجاري 2021/2022.

أعلن نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي انسحابه من كأس مصر "اعتراضا على القرعة الموجهة". (طالع التفاصيل)

وقالت نانسي القاضي عبر قناة صدى البلد: "كنا نتمنى أن تكون قرعة كأس مصر أكثر حيادية وبها تكافؤ فرص لكل الأندية ولكن هذا لم يحدث".

وواصلت "قرعة كأس مصر جاءت بطريقة غير حيادية ومندوبي الأندية طالبوا بإجراء القرعة بطريقة أخرى".

وأكملت "لصالح من أن تكون قرعة كأس مصر بهذه الطريقة؟".

وأضافت "القرعة تخدم الأهلي والزمالك فقط وهذا هو الشيء الواضح ولا يوجد غيره".

وشددت "لا يوجد لدينا مشكلة أن نلعب ضد الأهلي أو الزمالك، ولكن تقام القرعة بطريقة غير موجهة حتى إذا كنا سنلعب ضد ريال مدريد".

واستمرت في تصريحاتها "لا مانع من إرسال كأس مصر إلى دولاب بطولات الأهلي او الزمالك من الآن ولا نلعب البطولة من الأساس".

وأشارت "نطالب بإعادة القرعة إذا كانت ستتم بطريقة حيادية".

وأتمت "هل لائحة كأس مصر تقول أن تقام قرعة كأس مصر بهذه الطريقة ولذلك سيتم توقيع عقوبة علينا في حالة الإنسحاب".

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