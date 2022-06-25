تقرير: جماهير مانشستر تخطط لاحتجاج جديد ضد ملاك النادي

تخطط جماهير مانشستر يونايتد لاحتجاج جديد ضد عائلة جليزر المالكة للنادي، حسب موقع مانشستر إيفينينج نيوز.

ومن المنتظر أن تحتج جماهير مانشستر على ملاك النادي أمام الملعب قبل مواجهة رايو فاليكانو الإسباني وديا 31 يوليو المقبل.

المباراة ستكون الأولى للمدرب الجديد إيريك تين هاج في أولد ترافورد.

وتصاعد الغضب ضد ملاك النادي بعدما تم الكشف عن حصولهم على 11 مليون جنيه إسترليني من أرباح النادي.

وسيبدأ إيريك تين هاج تدريباته مع مانشستر يونايتد بعد غدٍ الاثنين ليبدأ الشياطين الحمر استعدادهم بشكل مبكر للموسم الجديد.

وفاجأ ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، مشجعي الفريق الذين كانوا يستعدون لاحتجاج منظم خارج منزله، بدخول الحانة التي تجمعوا فيها قبل الاحتجاج.

وتم تصوير جزء من هذه المحادثة –بدون علم أرنولد- ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أرنولد البالغ من العمر 51 عاما وهو يقول إن يونايتد "حرق" قرابة مليار جنيه إسترليني على اللاعبين خلال الأعوام القليلة الماضية.

كما أوضح أن المال الذي يريد المدير الفني الجديد إريك تين هاج والمدير الرياضي جون مورتو إنفاقه موجود بالفعل.

ومن المعروف لوسائل الإعلام الإنجليزية أن المفاوضات مستمرة مع برشلونة لضم لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

ووصف أرنولد الموسم الماضي بالكابوس، كما انتقد احتجاجات الجماهير التي شهدتها بعض مباريات الفريق، وأشهرها تأجيل مباراة يونايتد وليفربول في مايو 2021 بسبب الاحتجاجات على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ولم يتعاقد مانشستر يونايتد حتى الآن مع أي لاعب بجانب رحيل ستة لاعبين وهم بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وجيسي لينجارد وإدينسون كافاني ولي جرانت.

ويستهدف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد التعاقد مع خمسة لاعبين الصيف الحالي، حسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز.

ويرغب تين هاج في التعاقد مع جوراين تيمبير مدافع أياكس وزميله أنتوني في مركز الجناح، بالإضافة إلى كريستيان إريكسن الذي سينتهي تعاقده مع برينتفورد بنهاية الشهر.

اختار تين هاج وجون مورتو مدافع فياريال باو توريس ومدافع براجا ديفيد كارمو من بين البدائل إذا اختار تيمبر البقاء في أياكس أو الانتقال إلى مكان آخر.

ومن المقرر أن يقابل رحيل دين هندرسون المتوقع إلى برينتفورد إضافة حارس مرمى احتياطي مع مراقبة لكارل دارلو الحارس الثاني في نيوكاسل ودانييل باخمان من واتفورد.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

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