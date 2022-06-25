ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام

السبت، 25 يونيو 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد

اقترب جيسي لينجارد من الانضمام لصفوف وست يونايتد في سوق الانتقالات الحالي حسب صحيفة ديلي ميل.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل لاعبه جيسي لينجارد بنهاية تعاقده في 30 يونيو.

ولعب لينجارد معارا مع وست هام يونايتد لمدة ستة أشهر منذ يناير 2021 حتى يونيو من نفس العام.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وغيابه لمدة شهر قائمة الأهلي - عودة معلول وديانج لمباراة بيراميدز في الكأس.. وغياب تاو خبر في الجول - اتحاد الكرة يحدد: الزمالك والأهلي لـ دوري الأبطال.. بيراميدز وفيوتشر إلى الكونفدرالية إيجواين يتحدث عن خداع أرسنال.. اللعب مع ميسي ورونالدو وحقيقة الخلاف مع بنزيمة

وسجل لينجارد تسعة أهداف وصنع خمسة في 16 مباراة مع المطارق.

ومن المنتظر أن يتفق وست هام مع اللاعب على البنود الشخصية ليتواجد في معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل.

ورفض مانشستر يونايتد رحيل لينجارد يناير الماضي بعد إعارة أنتوني مارسيال ووالقبض على ماسون جرينوود بتهمة الاعتداء واغتصاب صديقته، حسب تأكيدات ذا أثليتك.

وست هام تعاقد مع المدافع المغربين ايف أكرد قادما من رين الفرنسي ويرغب في ضم أربعة لاعبين آخرين من بينهم لينجارد.

وأنهى المطارق الموسم الماضي في المركز السابع ليشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسر أمام فرانكفورت.

وقضى لينجارد قرابة 20 عاما في صفوف يونايتد منذ انضمامه لفريق تحت 9 سنوات في 2001.

وحصد موسم 2012-13 رفقة فريق الشباب لقب الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وخاض لينجارد عدة إعارات في دوري الدرجة الأولى، ومن ثم في 2014 لعب لأول مرة بقميص الشياطين الحمر تحت قيادة لويس فان جال.

ومنذ ذلك الحين خاض 232 مباراة سجل خلالها 35 هدفا وصنع 21.

وحصد رفقة الفريق الأول لقب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

الموسم المنصرم خاض لينجارد 22 مباراة سجل هدفين وصنع 1 في جميع المسابقات.

اقرأ أيضا

إصابة نجم الأهلي وغيابه لفترة طويلة

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

اتحاد الكرة يحدد المشاركين في بطولات إفريقيا

جيسي لينجارد وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز ذا أثليتك: مفاجأة كبرى.. تشيلسي ناقش احتمالية صفقة رونالدو مع وكيله ذا أثليتك: هاوارد ويب رئيسا للجنة الحكام بالدوري الإنجليزي سبورت: الاتفاق اقترب.. تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد وبرشلونة من أجل دي يونج أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا أولى صفقات العودة للدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يعلن ضم تايو أونيي تقرير: 6 صفقات و200 مليون جنيه استرليني تحت تصرف توخيل في تشيلسي تقرير: بعد فشل الكشف الطبي.. كلوب بروج يصرف نظر عن أندي كارول
أخر الأخبار
ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس اختيارات تاكيس.. وغياب إبراهيم عادل 8 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وغيابه لمدة شهر 35 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - عودة معلول وديانج لمباراة بيراميدز في الكأس.. وغياب تاو 41 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يحدد: الزمالك والأهلي لـ دوري الأبطال.. بيراميدز وفيوتشر إلى الكونفدرالية 46 دقيقة | الكرة المصرية
إيجواين يتحدث عن خداع أرسنال.. اللعب مع ميسي ورونالدو وحقيقة الخلاف مع بنزيمة ساعة | الكرة الأوروبية
في مباراته الأولى كمدرب.. تيفيز يخسر بهدف مع روزاريو سنترال ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 3 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم