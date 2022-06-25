ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام

اقترب جيسي لينجارد من الانضمام لصفوف وست يونايتد في سوق الانتقالات الحالي حسب صحيفة ديلي ميل.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل لاعبه جيسي لينجارد بنهاية تعاقده في 30 يونيو.

ولعب لينجارد معارا مع وست هام يونايتد لمدة ستة أشهر منذ يناير 2021 حتى يونيو من نفس العام.

وسجل لينجارد تسعة أهداف وصنع خمسة في 16 مباراة مع المطارق.

ومن المنتظر أن يتفق وست هام مع اللاعب على البنود الشخصية ليتواجد في معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل.

ورفض مانشستر يونايتد رحيل لينجارد يناير الماضي بعد إعارة أنتوني مارسيال ووالقبض على ماسون جرينوود بتهمة الاعتداء واغتصاب صديقته، حسب تأكيدات ذا أثليتك.

وست هام تعاقد مع المدافع المغربين ايف أكرد قادما من رين الفرنسي ويرغب في ضم أربعة لاعبين آخرين من بينهم لينجارد.

وأنهى المطارق الموسم الماضي في المركز السابع ليشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسر أمام فرانكفورت.

وقضى لينجارد قرابة 20 عاما في صفوف يونايتد منذ انضمامه لفريق تحت 9 سنوات في 2001.

وحصد موسم 2012-13 رفقة فريق الشباب لقب الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وخاض لينجارد عدة إعارات في دوري الدرجة الأولى، ومن ثم في 2014 لعب لأول مرة بقميص الشياطين الحمر تحت قيادة لويس فان جال.

ومنذ ذلك الحين خاض 232 مباراة سجل خلالها 35 هدفا وصنع 21.

وحصد رفقة الفريق الأول لقب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

الموسم المنصرم خاض لينجارد 22 مباراة سجل هدفين وصنع 1 في جميع المسابقات.

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