مونت كارلو: كوندي يرفض العروض من أجل مشروع برشلونة

يرفض جول كوندي مدافع إشبيلية النظر في العروض المقدمة إليه من أجل الانتقال لصفوف برشلونة بحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن كوندي مقتنع بمشروع برشلونة وسيرفض العروض الأخرى المقدمة إليه حتى في حالة وجود فرق مادي.

وأضافت أن المدافع الفرنسي تحدث مع تشافي هرنانديز مدرب برشلونة ويثق في قدرته على التأقلم مع الخطة التي ينوي المدرب الشاب تنفيذها خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة سيحاول إشراك بعض اللاعبين كجزء من الصفقة ولكن من المتوقع أن يرفض إشبيلية الذي يرغب في الحصول على 65 مليون يورو للتخلي عن مدافعه.

ويتنافس تشيلسي مع برشلونة على ضم المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما.

ويرى تشافي أن كوندي حل مهم لدفاع الفريق بينما أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الذي ارتبط اسمه ببرشلونة سيكون له دور ثانوي.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية بالموسم المنصرم في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

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