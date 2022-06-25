بعد بيان الإسماعيلي.. مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول شروط الانسحاب من الكأس والغرامات

السبت، 25 يونيو 2022 - 18:01

كتب : أحمد الخولي

كأس مصر - بيان رسمي

أوضح مصدر من اتحاد الكرة شروط الانسحاب من مسابقة كأس مصر وكذلك الغرامات المفترض توقيعها على الفريق المنسحب، بعدما أعلن الإسماعيلي انسحابه من المسابقة في بيان رسمي.

أعلن نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي انسحابه من كأس مصر "اعتراضا على القرعة الموجهة". (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com قائلا: "من أجل الانسحاب من المسابقة هناك حالتان، الأولى: لابد من إرسال خطاب رسمي موجهة لاتحاد الكرة".

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وأضاف "الثانية ألا يحضر الفريق المباراة ليُعتبر منسحبا".

وكشف عن العقوبات المنتظرة في حال الانسحاب من المسابقة قائلا: "أولا: سيتم استبعاده من النسخة التالية".

وأردف "ثانيا تغريم النادي المنسحب بقيمة مالية قدرها 10 أضعاف الاشتراك المدفوع للمشاركة في البطولة".

وشدد "الإسماعيلي هدد بالانسحاب الأسبوع الماضي من مسابقة الدوري، واليوم من كأس مصر، نحن لا نتعامل مع ما يقال في الإعلام".

ماذا حدث؟

صرّح يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضا على القرعة الموجهة التي تخدم ناد بعينه".

وأضاف "هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

وأكمل الكومي "مستعدون لتحمل أي عواقب، ولن نعود إلا إذا أعيدت القرعة".

وتابع متسائلا "هل يعقل أن يكون طريق الإسماعيلي أمام كل تلك الأندية الصعبة والأهلي يلعب مع الأندية الأخيرة في جدول الترتيب؟".

وأتم الكومي حديثه "منظومة كرة القدم تعاني على مستوى الحكام والمسابقات والتنظيم والإدارة، نحن في مرحلة فشل مكتملة الأركان".

وبعد دقائق أعلن النادي انسحابه من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وأسفرت قرعة دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2021-2022 عن وقوع الإسماعيلي في مواجهة الزمالك.

وجاء طريق الإسماعيلي في نصف النهائي كالتالي:

الزمالك X الإسماعيلي

المصري X إيسترن كومباني

إنبي X البنك الأهلي

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا

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