ماذا تقول اللائحة بعد انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر

السبت، 25 يونيو 2022 - 17:57

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

أعلن الإسماعيلي انسحابه من كأس مصر للموسم الحالي (2021-2022) وذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن قرعة دور الـ 16 للمسابقة، والتي أتت بنظام موجه.

والسؤال هو.. ماذا تقول لائحة كأس مصر في حالة انسحاب أحد الأندية؟

المادة 62 تقول:

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1- إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد قيده ووضع اسمه في الجدول بعذر تقبله اللجنة قبل بدء مباريات المسابقة، يصادر رسم الاشتراك وتوقع عليه غرامة مالية ضعف قيمة رسم الاشتراك ويرفع اسمه من الجداول.

2- إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد بدء المسابقة أو أثناء إحدى مبارياتها:

أ- يرفع اسمه من الجداول ويعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائزا بها بنتيجة (2-صفر)

ب- إذا كان قبل دور الـ 32 توقع عليه غرامة مالية مقدارها 5 أضعاف قيمة رسم الاشتراك، واعتبارا من مباريات دور الـ 32 توقع عليه غرامة قدرها 20 ضعف قيمة رسم اشتراك المسابقة.

3- في كل الأحوال يحرم الفريق المنسحب من الاشتراك في مسابقة كأس مصر في الموسم التالي.

أعلن الإسماعيلي قرار الانسحاب بعد إجراء قرعة دور الـ 16، وبالتالي سيحرم من المشاركة في النسخة التالية (2022-2023)، مع تغريمه 20 ضعف قيمة الاشتراك في البطولة.

قيمة الاشتراك في هذه الحالة هي 10 آلاف جنيه، وبالتالي يصبح الإسماعيلي مدينا بـ 200 ألف جنيه كغرامة إضافية، حال إتمام انسحابه بشكل رسمي.

وبطبيعة الحال سيتأهل الزمالك مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

ماذا حدث؟

أجريت قرعة دور الـ 16 بنظام يمنع التقاء الأهلي والزمالك قبل المباراة النهائية.

وجاء طريق الإسماعيلي وصولا إلى نصف النهائي كالتالي:

الزمالك X الإسماعيلي

المصري X إيسترن كومباني

إنبي X البنك الأهلي

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا

وأعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي انسحاب ناديه من كأس مصر عبر FilGoal.com اعتراضا على القرعة الموجهة قبل دقائق من إعلان الأمر بشكل رسمي.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com قائلا: "الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضا على القرعة الموجهة التي تخدم ناد بعينه".

وأضاف "هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

وأكمل الكومي "مستعدون لتحمل أي عواقب، ولن نعود إلا إذا أعيدت القرعة".

وتابع متسائلا "هل يعقل أن يكون طريق الإسماعيلي أمام كل تلك الأندية الصعبة والأهلي يلعب مع الأندية الأخيرة في جدول الترتيب؟".

وأتم الكومي حديثه "منظومة كرة القدم تعاني على مستوى الحكام والمسابقات والتنظيم والإدارة، نحن في مرحلة فشل مكتملة الأركان".

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