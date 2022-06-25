دي ماريا: يوفنتوس مهتم بضمي.. وهذا وقت العائلة

اعترف آنخيل دي ماريا بمفاوضات يوفنتوس للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

يوفنتوس يرغب في ضم دي ماريا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال دي ماريا في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الإسبانية: "يوفنتوس هو أكبر ناد في إيطاليا وأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معي".

وأضاف " ما زلت أقيم مستقبلي ، لكن الآن أركز على قضاء العطلات. هذا وقت العائلة".

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أشار إلى أن دي ماريا طلب من يوفنتوس الإنتظار لمدة أسبوعين قبل الإعلان عن خياره النهائي بشأن مستقبله.

ويسعى يوفنتوس لضم دي ماريا مقابل 7 ملايين يورو في الموسم مع خيار إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويرغب دي ماريا في إنهاء مسيرته في مسقط رأسه روزاريو لذلك يبحث عن صفقة قصيرة الأجل لإنهاء مشواره في أوروبا.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وأصبح له الحق في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 9 آخرين.

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