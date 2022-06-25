سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه

يراقب يوفنتوس وضعية كليمونت لونجليه مدافع برشلونة لبحث إمكانية التعاقد معه وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

يوفنتوس قد يتعاقد مع المدافع الفرنسي في حالة رحيل ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الحالية.

العديد من التقارير قد أشارت إلى أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع دي ليخت، كما أشارت إلى أن يوفنتوس قد يترك اللاعب يرحل قبل موسمين من نهاية عقده لعدم رغبته في تمديده ومن أجل الحصول على عرض مادي كبير قدر الإمكان.

يوفنتوس يخطط لجلب اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من أجل تعزيز خط الدفاع وخصوصا عقب رحيل جيورجيو كيليني أيضا.

وينتهي تعاقد لونجليه مع برشلونة في عام 2026.

وفقا لسبورت فإن توتنام وأولمبيك مارسيليا يتواجدون أيضا كمنافسين ليوفنتوس على ضم اللاعب في ظل رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

لونجليه شارك خلال الموسم الماضي مع برشلونة في 27 مباراة أغلبهم كبديل في ظل عدم اعتماد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق عليه بشكل أساسي.

وأسهم لونجليه في حفاظ فريقه على الشباك نظيفة في 9 مباريات شارك فيهم من ضمن الـ 27.

يوفنتوس كان قد أتم اتفاقه مع بول بوجبا في صفقة انتقال حر ليكون أولى صفقات النادي الإيطالي في الموسم الجديد وفقا للعديد من التقارير ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وكان يوفنتوس قد احتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي وسيشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

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