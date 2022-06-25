سبورت: الاتفاق اقترب جدا.. تفاصيل مفاوضات يونايتد وبرشلونة لانتقال دي يونج

السبت، 25 يونيو 2022 - 16:03

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

اقترب الاتفاق بين مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن انتقال فرينكي دي يونج من النادي الإسباني إلى الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم السبت أن الساعات الأخيرة شهدت تطورا إيجابيا في المفاوضات بين الناديين ما يسمح بإتمام الانتقال.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.

أخبار متعلقة
رئيس يويفا: سوبر ليج قد مات.. ورد قوي على جوارديولا وكلوب أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يشعر بالتفاؤل في القدرة على إتمام الصفقة قبل الـ30 من شهر يونيو الجاري ويتبقى فقط الحصول على موافقة اللاعب.

وذكر التقرير أن دي يونج سيحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه في برشلونة.

ويعد دي يونج هدف يونايتد الرئيسي في سوق الانتقالات بناء على رغبة المدير الفني الجديد للفريق إريج تين هاج والذي سبق لتدريبه في أياكس.

وخاض دي يونج 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.

طالع أيضا

رد من وكيل باولو سوزا على تدريب منتخب مصر

4 أسباب خلف رفض بايرن ضم رونالدو

كرة يد - الاتفاق تم بين الزمالك ومدرب تشيلي

أزمة بين روي فيتوريا والنصر السعودي

دي يونج برشلونة مانشستر يونايتد
نرشح لكم
سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه رئيس يويفا: سوبر ليج قد مات.. ورد قوي على جوارديولا وكلوب أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا جميع وديات فرق أوروبا الكبرى استعدادا للموسم الجديد ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل ليكيب: أومتيتي قد يغادر إلى إيطاليا أو فرنسا سكاي ألمانيا تكشف عن 4 أسباب خلف رفض بايرن ضم رونالدو
أخر الأخبار
الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي انسحب من كأس مصر بسبب القرعة.. هل يعقل ما حدث مع الأهلي؟ دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه 15 دقيقة | ميركاتو
سبورت: الاتفاق اقترب جدا.. تفاصيل مفاوضات يونايتد وبرشلونة لانتقال دي يونج ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس يويفا: سوبر ليج قد مات.. ورد قوي على جوارديولا وكلوب ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رغم موافقة الريان.. جيمس رودريجيز يرفض العرض البرازيلي 2 ساعة | الوطن العربي
جميع وديات فرق أوروبا الكبرى استعدادا للموسم الجديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم