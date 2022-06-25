سبورت: الاتفاق اقترب.. تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد وبرشلونة من أجل دي يونج

السبت، 25 يونيو 2022 - 16:03

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

اقترب الاتفاق بين مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن انتقال فرينكي دي يونج من النادي الإسباني إلى الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم السبت أن الساعات الأخيرة شهدت تطورا إيجابيا في المفاوضات بين الناديين ما يسمح بإتمام الانتقال.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.

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وأشار التقرير إلى أن يونايتد يشعر بالتفاؤل في القدرة على إتمام الصفقة قبل الـ30 من شهر يونيو الجاري ويتبقى فقط الحصول على موافقة اللاعب.

وذكر التقرير أن دي يونج سيحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه في برشلونة.

ويعد دي يونج هدف يونايتد الرئيسي في سوق الانتقالات بناء على رغبة المدير الفني الجديد للفريق إريج تين هاج والذي سبق لتدريبه في أياكس.

وخاض دي يونج 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.

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