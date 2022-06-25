رئيس يويفا: سوبر ليج قد مات.. ورد قوي على جوارديولا وكلوب

تحدث أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الانتقادات التي وجهها كل من يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب القرار بزيادة عدد الفرق في دوري أبطال أوروبا وبالتالي زيادة عدد المباريات للفريق في الموسم.

كما شدد تشيفيرين على أن بطولة السوبر ليج قد انتهت تماما ولن يتم تأسيسها بأي شكل من الأشكال.

وقال تشيفيرين في حوار مع صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "اليوم يمكنك بالفعل توقع من سيلعب في دور الـ 16 بعد القرعة ولكن في المستقبل ستلتقي الأندية الكبيرة بشكل متكرر وستتاح للأندية الصغيرة فرصا أكبر للتأهل وستخوض دور المجموعات حتى النهاية سيكون الأمر رائعا".

واستمر "الجميع يريد مباريات أكثر في البطولة لكن لا أحد يتخلى عن أي شيء، أرادت الأندية 10 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا سيكون لديهم 8 وهذا هو الرقم الصحيح".

وكان يويفا قد أعلن تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024.

وواصل "الدوريات المحلية يجب أن تكون مكونة من 18 فريقا لكن الرؤساء لا يوافقون ويجب أن يفهموا أيضا أن كأسين محليتين عدد كبير جدا".

وتحدث تشيفيرين عن انتقادات يورجن كلوب وجوارديولا بسبب عدد المباريات الكبير قائلا: "من السهل دائما أن تهاجم "يويفا" أو "فيفا"، ولكن الأمر بسيط إذا لعبت مباريات أقل ستحصل على أموال أقل، من يجب أن يشتكي هم عمال المصنع الذين يتقاضون 1000 يورو شهريا".

كما تحدث عن إنشاء دوري المؤتمر الأوروبي قائلا: "بعض العباقرة قالوا إنها بطولة بلا فائدة لكن شاهدتم مباراة فيينورد وروما في النهائي، لقد كانت أشبه بنهائي الدوري الأوروبي، نفس الشخص العبقري احتج لأن المباراة أقيمت على ملعب صغير، أرى أن العبقري الحقيقي هو جوزيه مورينيو لقد تأثر عندما تحدثت إليه بعد النهائي".

وتابع "لا يوجد مشاكل مع أنييلي رئيس يوفنتوس، والتقيت مع فلورينتينو بيريز واحترمت البروتوكول يويفيا ليس ملكي، لقد جلسنا في مكان قريب من بعضنا البعض خلال نهائي دوري أبطال أوروبا وهنأته".

وأضاف "يويفا لا يمارس الاحتكار ويمكن للأندية أن تقرر إذا كانت ستلعب في مسابقاتنا أم لا أو أن تنظم مسابقاتها الخاصة ولكن في تلك الحالة لن يشاركوا في بطولاتنا هذا منطقي أليس كذلك؟".

وأتم "السوبر ليج قد مات لأن لا أحد يريد المشكلة فيه ولا أرى سوى ثلاثة أشخاص غاضبين من أي شخص آخر ويحاكمون الآخرين ولكن الآن انتهى الآمر".

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