تقرير: رغم موافقة الريان.. جيمس رودريجيز يرفض العرض البرازيلي

رفض جيمس رودريجيز عرض بوتافوجو بعدما كانت تفصله خطوة واحدة عن الانتقال لصفوف النادي البرازيلي بحسب قناة "win tv sports" الكولومبية.

جيمس رودريجيز النادي :

رودريجيز يلعب ضمن صفوف الريان القطري منذ الصيف الماضي قادما من إيفرتون الإنجليزي.

وأوضحت القناة الكولومبية أن الريان وافق على انتقال رودريجيز لنادي بوتافوجو مقابل الحصول على 5.3 مليون يورو لكن رغبة لاعب ريال مدريد السابق أفسدت الصفقة.

وأضافت أن جيمس رودريجيز يرفض فكرة اللعب في أمريكا الجنوبية في الوقت الحالي ويرغب في العودة إلى الدوريات الأوروبية مجددا.

صاحب الـ30 عاما شارك هذا الموسم مع الريان خلال 14 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

روديجيز لم يظهر بالشكل المتوقع مع الريان وتمرد على الفريق ورفض المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا وفقا لبعض التقارير الكولومبية.

وسبق لنجم المنتخب الكولومبي اللعب لأندية بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون قبل الانتقال لنادي الريان القطري.

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