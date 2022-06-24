سكاي: ميلان يتحرك لضم حكيم زياش

بدأ ميلان يركز على تدعيم مركز الجناح الأيمن ووضعه عينه على المغربي حكيم زياش.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فأن ميلان يعمل على إيجاد اتفاق مع اللاعب ومن ثم سيحاول إقناع البلوز بعرضهم.

وأوضح التقرير أن اللاعب متفتح للمفاوضات مع بطل الدوري الإيطالي، لكن ميلان يحتاج لموافقته.

ويستمر تعاقد المغربي حتى يونيو 2025 مع تشيلسي وخاض منذ انضمامه إلى البلوز 83 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 10.

ويسعى ميلان لضم جناح أيمن ويستطيع أيضا شغل مركز صانع الألعاب، مع اقتراب رحيل سامو كاستييخو عن صفوف الفريق.

في الموسم الماضي ساهم المغربي البالغ 29 عاما بتسجيل 8 أهداف وصناعة 6 في 44 مباراة بجميع البطولات وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

زياش بدأ مسيرته في هولندا مع هيرنفين من 2004 وتدرج في جميع فئات الناشئين والشباب حتى 2014.

ثم انتقل إلى تيفنتي مقابل 3.5 مليون يورو وبعد موسمين ارتدى قميص وحتى صيف 2020.

وانضم لصفوف تشيلسي مقابل 40 مليون يورو وثاني أغلي لاعب مغربي في التاريخ بعد أشرف حكيمي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 66.5 مليون يورو.

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