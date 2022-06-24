الصفقة الأولى.. تولوز يتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 22:26

كتب : FilGoal

زكريا أبو خلال

أتم تولوز تعاقده مع المهاجم الدولي المغربي زكريا أبو خلال لتدعيم صفوف الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تولوز عبر موقعه الرسمي تعاقده مع أبو خلال كأول صفقات الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وانضم صاحب الـ22 عاما لصفوف تولوز قادما من ألكمار الهولندي.

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أبو خلال شارك خلال الموسم الحالي في 44 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وعلى المستوى الدولي شارك أبو خلال مع المنتخب المغربي في 11 مباراة وسجل هدفين.

وأسهم أبو خلال في تأهل منتخب المغرب لكأس العالم 2022 بقطر بعدما شارك في 3 مباريات بمشوار التصفيات.

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