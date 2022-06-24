الصفقة الأولى.. تولوز يتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب

أتم تولوز تعاقده مع المهاجم الدولي المغربي زكريا أبو خلال لتدعيم صفوف الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تولوز عبر موقعه الرسمي تعاقده مع أبو خلال كأول صفقات الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وانضم صاحب الـ22 عاما لصفوف تولوز قادما من ألكمار الهولندي.

#Mercato ✍️ L'attaquant international 🇲🇦 @ZAboukhlal est la première recrue de notre mercato estival ! Bienvenue ! Le gaucher de 22 ans arrive en provenance de l'@AZAlkmaar. 👉 https://t.co/z8Pc7UJ9FK#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/TuKpHJ8gHt — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 24, 2022

أبو خلال شارك خلال الموسم الحالي في 44 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وعلى المستوى الدولي شارك أبو خلال مع المنتخب المغربي في 11 مباراة وسجل هدفين.

وأسهم أبو خلال في تأهل منتخب المغرب لكأس العالم 2022 بقطر بعدما شارك في 3 مباريات بمشوار التصفيات.

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