نواذيبو بطلا لـ الدوري الموريتاني للمرة العاشرة في تاريخه

توج نادي نواذيبو بلقب الدوري الموريتاني للمرة العاشرة في تاريخه والخامسة على التوالي.

وفاز الفريق المُلقب بـ "البرتقالي" على نادي كيهيدي بهدف محمد سويعيد، ليحسم اللقب قبل جولتين على النهاية.

واستغل نواذيبو تعثر منافسه تفرغ زينة أمام الشرطة ليحصد اللقب بفارق 7 نقاط، بعدما وصل رصيد نواذيبو إلى 54 نقطة.

وعزز نواذيبو سجله القياسي في الدوري الموريتاني وبفارق 3 ألقاب عن ناديي جمعية الحرس الوطني وجمعية الشرطة ولكل فريق 7 ألقاب.

وحجز الفريق مقعده في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

يذكر أن أمير عبده مدرب منتخب جُزر القُمر السابق هو من يقود نواذيبو فنيا.

نادي نواذيبو تأسس عام 1999 وبدأ المشاركة في الدرجة الثانية موسم 1999-2000.

وسرعان ما تأهل للكبار بل وحصد لقب الدوري سريعا بالفوز بلقب 2001.

وأصبح أول فريق موريتاني يشارك دور المجموعات من بطولة إفريقية، إذ تواجد في مجموعة واحدة رفقة المصري وبيراميدز موسم 2018-19.

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