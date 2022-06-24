بيراميدز يكتفي بمران واحد قبل مواجهة الأهلي

منح اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة.

ويستعد بيراميدز للقاء الأهلي في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في نسخته القديمة 2020-21.

وقرر المدير الفني اليوناني الاكتفاء بمران وحيد يوم السبت بملعب النادي بالدفاع الجوي.

ويستهدف زيادة التركيز النفسي والجاهزية والفعالية الهجومية لكل اللاعبين، ويلي المران الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الهامة.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساءً يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة 3-0 في لقائه الأخير ضد إيسترن كومباني في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وسجل رمضان صبحي ثنائية فيما سجل إسلام عيسى هدف آخر.

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