بوجبا "الأخ" ينتقل إلى الدوري الهندي

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

فلورنتين بوجبا

أعلن سوشو الفرنسي انتقال لاعبه فلورنتان بوجبا إلى فريق أتك موهون باجان الهندي، وذلك في صفقة انتقال حر بنهاية عقده.

فلورنتان بوجبا

النادي : أتك موهون باجان

سوشو

وقال سوشو في رسالة مقتضبة عبر تويتر: "سوشو يتمنى الأفضل لمدافعه السابق الذي يحتفل بعيد مولده الثاني والثلاثين خلال أسابيع قليلة".

وبدأ فلورنتان مسيرته الكروية مع الفرق الأولى في سيدان الفرنسي عام 2010، والذي انضم إليه من ناشئي سيلتا فيجو الإسباني قبل عام من ذلك التاريخ.

وهو شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد السابق القريب من العودة الآن إلى يوفنتوس مرة أخرى

ولعب فلورنتان بوجبا مع سانت إيتيان، وجينشلر برليجي التركي، وأتلانتا الأمريكي، قبل أن يعود إلى فرنسا عبر بوابة سوشو في 2020.

وها هو يغادر مرة أخرى صوب تجربة جديدة في الدوري الهندي.

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