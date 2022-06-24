مران الزمالك - عودة نيمار.. وتدريبات تأهيلية لخماسي الدفاع قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

شارك سيد عبد الله "نيمار" في المران الجماعي لـ الزمالك وواصل خماسي دفاع الفريق التأهيل استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري.

واستأنف لاعبو الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التدريبات الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على البنك الأهلي 2-1.

واحتفل لاعبو الزمالك والجهاز الفني بعيد ميلاد عمر السعيد مهاجم الفريق، وأيضا بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب القلعة البيضاء، بمناسبة قدوم مولوده الثاني والذي أطلق عليه اسم "نوح".

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال وإشراف كامل من أعضاء الجهاز الفني.

وشارك سيد عبد الله "نيمار" في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد خفيف في عضلة السمانة، وتعرض لها قبل مواجهة البنك الأهلي الأخيرة، وغاب على أثرها عن اللقاء.

وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتم الاطمئنان على سلامته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية.

وصعّد فيريرا ثنائي فريق الأمل، عبد الرحمن علي مدافع فريق مواليد 2003 ومحمد حمدي مدافع فريق مواليد 2000 لخوض التدريبات مع الفريق الأول.

وشارك في التدريبات كل من يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار ومحمد حسام بيسو ومحمد خضري، بالإضافة لحراس المرمي السيد عطية ومحمد نديم وعبد الرحمن نفاد.

تدريبات تأهيلية

خاض حازم إمام وأحمد فتوح ثنائي الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، على هامش مران اليوم الجمعة.

وأدى الثنائي تدريبات الجري لمدة 20 دقيقة ضمن البرنامج المخصص للثنائي لتجهيزهما للفترة المقبلة، وكان حازم إمام يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية بينما يقوم فتوح بالتأهيل بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وعقب هذه الفقرة، استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

فيما واصل الثلاثي محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء، لاعبو الفريق أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي المخصص لهم خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات المختلفة التي يعانوا منها.

وخاض محمد عبد الغني حصة تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وبعدها استكمل التدريبات بصالة الجيمانزيوم، وذلك وفقا للبرنامج المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوي كاحل القدم.

واكتفي الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الشافي بأداء تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويعاني محمود علاء من إصابة في الكاحل، بينما يعاني عبد الشافي عن كدمة في الركبة.

وشارك التونسي حمزة المثلوثي في جزء من التدريبات وخاض الفقرة التأهيلية مع زملائه بالفريق بشكل كامل وبعدها استكمل اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص الذي يخضع له خلال الفترة الحالية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل والتي تسببت في غيابه عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية المران

فيما أدى البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، فقرة خططية خلال تدريبات اليوم الجمعة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ونفذ لاعبو الفريق بعض الجمل الخططية استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز.

وبعدها أدى اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب التقسيمة وتوجيه اللاعبين وإعطاء التعليمات، وذلك تحت أعين جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

حرص فيريرا، على الاجتماع مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، قبل نهاية مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص فيريرا في حضور المترجم الخاص به، على تقديم التحية للجزيري على المجهود الذي قدمه خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في بطولة الدوري الممتاز، وتكلل بتسجيله هدفي الفوز.

وطالب فيريرا من اللاعب بعض الأمور الخططية الخاصة التي يرغب في أن يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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