رومانو: ميلان يخسر السباق.. نيوكاسل حسم صفقة بوتمان

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

بوتمان

خسر ميلان سباق التعاقد مع سفين بوتمان مدافع ليل بعدما حسم نيوكاسل الصفقة بحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي سبورت" إيطاليا.

صاحب الـ22 عاما يمتد تعاقده مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2025.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن نيوكاسل قدم عرضا نهائيا بقيمة 40 مليون يورو لاقى قبول إدارة ليل.

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وأضاف أن مساعى نيوكاسل لضم بوتمان نجحت أخيرا، إذ تحاول إدارة النادي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب منذ يناير الماضي.

ميلان كان أبرز المهتمين بضم المدافع الهولندي لكن يبدو أن نيوكاسل قريب من حسم الصفقة بحسب التقارير.

بوتمان شارك الموسم الجاري في 33 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف.

نيوكاسل يحاول ضم بوتمان لتدعيم صفوفه بعد ساعات من إعلانه التعاقد مع نيك بوب حارس مرمى بيرنلي لمدة 4 سنوات.

كما تعاقد النادي الإنجليزي مع الظهير الأيسر مات تارجت من أستون فيلا.

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