تقرير برتغالي: رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل رغم اقتناعه بمشروع تين هاج

الخميس، 23 يونيو 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

على الرغم من اقتناعه بمشروع المدرب الجديد إريك تين هاج لكن كريستيانو رونالدو قد يغادر ناديه مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في تقرير لها اليوم الخميس أن رونالدو يخشى أن تين هاج لا يملك أسلحة للقتال على اللقب في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا تحدث أكثر من مرة مع تين هاج ويثق في الكرة الهجومية التي يريد المدرب الهولندي تقديمها.

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لكن عجز إدارة يونايتد حتى الآن في سوق الانتقالات وعدم ضمه لأي صفقة جديدة جعله يشعر بالغضب ويفكر في الرحيل.

وكشف التقرير عن تحدث رونالدو مع المقربين منه في وقت سابق وأكد لهم أنه حال لم يتحرك يونايتد في الانتقالات بشكل جدي فهو سيبدأ بالبحث عن ناد جديد.

ويتبقى لرونالدو عاما في تعاقده مع مانشستر يونايتد الذي انضم له الموسم الماضي قادما من يوفنتوس.

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