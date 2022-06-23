الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق.. الأهلي يخسر وقد يهبط والتعاون ينجو مؤقتا

الخميس، 23 يونيو 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

أهلي جدة السعودي

أصبح أهلي جدة مهددا بالهبوط من الدوري السعودي إلى الدرجة الثانية بعدما تلقى ضربة موجعة في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بالخسارة أمام الرائد.

وخسر الأهلي على ملعبه مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 29 من الدوري السعودي اليوم الخميس أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح عقبل الصحبي أهداف المباراة للرائد في الدقيقة 43.

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وأضاف رائد الغامدي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60.

وأتم كريم البركاوي ثلاثية الرائد في الدقيقة 86.

فيما سجل كارلوس إدواردو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

التعاون X الشباب

وتعادل التعاون الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى فتحي مع الشباب إيجابيا بهدف لمثله.

سجل هتان باهبري هدف الشباب في الدقيقة 29.

وأدرك أشرف المهديوي التعادل للتعاون في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى فتحي فيها بشكل كامل.

فكيف أصبح شكل جدول الترتيب بعد تلك الجولة؟

سوف نستعرضه بداية من أول المهددين بالهبوط.

9- الطائي 34 نقطة

10- التعاون 33 نقطة

11- الرائد 33 نقطة

12- الفيصلي 33 نقطة

13- الباطن 32 نقطة

14- الأهلي 31 نقطة

15- الاتفاق 31 نقطة

16- الحزم 17 نقطة (هبط رسميا)

يحتاج الأهلي بذلك للفوز في الجولة الأخيرة على الشباب مع هزيمة أي من الفرق التي تسبقه في الترتيب ليضمن البقاء وتجنب الهبوط للمرة الأولى في تاريخه.

أما التعاون ومصطفى فتحي فيكفيه التعادل مع عدم تخطي أي من الفرق أسفله في الترتيب لرصيده من النقاط ليضمن البقاء.

يذكر أن لوائح الدوري السعودي تشير إلى أنه حاول تساوي أي فريقين في عدد النقاط فاللجوء يكون للمواجهات المباشرة ومن ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف الإجمالي ثم إجمالي الأهداف وأخيرا اللعب النظيف.

لذا على سبيل المثال يتفوق الأهلي على الطائي في المواجهات المباشرة فإن فاز الأول وخسر الأخير ولم تخدمه بقية النتائج فسوف يهبط رغم احتلاله المركز التاسع قبل جولة على نهاية المسابقة.

ويهبط من الدوري السعودي أصحاب المراكز 14 و15 و16.

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