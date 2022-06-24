روني ينهي رحلته التدريبية مع دربي كاونتي

أنهى واين روني مهمته التدريبية مع دربي كاونتي بعد عام ونصف من تولي المسؤولية وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي.

وكان روني قد تولى تدريب دربي كاونتي بشكل رسمي في 15 يناير 2021.

وأعلن دربي كاونتي عبر موقعه الرسمي عن إبلاغ روني إدارة النادي برغبته في إعفائه من مهامه كمدير فني للفريق.

دربي كاونتي غادر دوري القسم الثاني الإنجليزي بعد احتلاله المركز الـ23 قبل الأخير خلال الموسم المنصرم برصيد 34 نقطة.

النادي الإنجليزي تعرض لخصم 21 نقطة من رصيده خلال الموسم المنصرم بسبب أزمة مالية.

وقاد روني دربي كاونتي خلال 49 مباراة حقق الفوز في 15 وتعادل في 13 مباراة وخسر 21 لقاء.

وتعد تجربة دربي كاونتي التجربة التدريبية الوحيدة في مسيرة واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.