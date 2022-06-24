تقرير: تم الاتفاق وتحدد السعر.. نجم ليدز في الطريق إلى مانشستر سيتي

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ليدز يونايتد لضم لاعب وسط الأخير كالفن فيليبس، وذلك بحسب موقع "ذا أثلتيك".

ويقترب فيليبس من ارتداء قميص مانشستر سيتي، عقب توصل الطرفين لاتفاق بشأن المقابل المادي، البالغ 42 مليون جنيه استرليني، و3 مليون كمتغيرات إضافية.

وكان فيليبس على رأس قائمة أهداف مانشستر سيتي لدعم خط الوسط، بعد إتمام التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقضي فيليبس البالغ من العمر 26 عاما عطلته في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يعود إلى ليدز يونايتد لبدء الفترة التحضيرية في الرابع من يوليو.

ولكن وفقا لسير المفاوضات في الوقت الحالي، قد يتم الإعلان عن الصفقة قبل هذه العودة المحددة.

ونشأ فيليبس في أكاديمية ليدز ليصل إلى الفريق الأول ويتطور بشكل كبير تحت قيادة المدرب السابق مارسيلو بييلسا.

ويبقى عامان في عقد نجم الوسط مع ليدز يونايتد، ولكن الانتقال إلى مانشستر سيتي يوفر له خطوة جديدة نحو اللعب في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الألقاب، وبالتالي تثبيت موقعه في منتخب إنجلترا قبل كأس العالم في نوفمبر المقبل.

وتعاقد ليدز بالفعل مع مارك روكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، ولكن من الممكن أن يجري صفقة أخرى إذا تم انتقال فيليبس.

وتضم قائمة المرشحين تايلر أدامز لاعب لايبزج الألماني، ولاعب مانشستر سيتي نفسه داركو جيابي البالغ من العمر 18 عاما، في صفقة منفصلة عن فيليبس.

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