سباحة - فريدة عثمان تحطم الرقم الإفريقي وتكتفي بالمركز الرابع في نهائي 50 متر فراشة

اكتفت فريدة عثمان بالمركز الرابع في نهائي 50 متر فراشة من بطولة العالم 2022 والمقامة في بودابست عاصمة المجر في نسختها التاسعة عشر.

وحطمت بطلة مصر الرقم الإفريقي بزمن قدره 25.38 ثانية.

وخسرت فرصة حصد البرونزية الثالثة في مسيرتها بفارق 0.06 ثانية، والميدالية الفضية بفارق 0.07 ثانية.

وتأهلت فريدة عثمان إلى نهائي 50 متر فراشة بعدما حققت زمنا قدره 25.46 ثانية لتتأهل إلى النهائي رفقة 8 سباحات أخرى كرابع أفضل زمن.

وحلت فريدة في المركز الثاني من السباق الثاني الذي خضته بفارق 0.5 جزء من الثانية خلف الفرنسية مالين هينيكي.

وحصدت فريدة الميدالية البرونزية في آخر نسختين عامي 2017 و2019.

يذكر أن سباق 50 متر فراشة غير موجود في منافسات الأولمبياد.

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