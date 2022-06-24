تقرير: 6 صفقات و200 مليون جنيه استرليني تحت تصرف توخيل في تشيلسي

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 18:07

كتب : FilGoal

توخيل

كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية عن تأكيدات وردت إلى توماس توخيل مدرب تشيلسي بشأن سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة فإن توخيل يملك حتى 6 صفقات، ومبلغ إجمالي مرصود قيمته 200 مليون جنيه استرليني.

جاء ذلك بعد المحادثات بين المدرب الألماني وبين الأمريكي تودي بويلي مالك النادي الجديد.

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ويتولى المالك الجديد منصب المدير الرياضي أيضا، عقب رحيل مارينا جرانوفسكايا، السيدة الأبرز في إدارة المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

ويملك بويلي خطة واضحة لتدعيم القائمة، في محاولة لمجاراة مانشستر سيتي وليفربول، وهو ما لم يحدث في الموسم الماضي من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

المبلغ المتاح أمام توخيل لن يتوقف هنا، فهو يظل قابلا للزيادة وفقا لحركة البيع.

ويبحث تشيلسي عن دعم لخطه الأمامي في ظل تزايد أنباء عودة روميلو لوكاكو من جديد إلى إنتر ميلان.

ويعد رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي هدفا رئيسيا للبلوز، ولكنه يستهدف ضمان مقعد أساسي، بعد وقوعه ضحية لمداورة بيب جوارديولا مدرب سيتي في الموسم الماضي.

رادار تشيلسي يضم أيضا الثلاثي البرازيلي، جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، ورافينيا لاعب ليدز يونايتد، وريتشارليسون لاعب إيفرتون.

يأتي أيضا دعم الدفاع كأولوية قصوى، إثر رحيل أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسن بنهاية عقديهما.

وهنا يطرح اسم جول كوندي مدافع إشبيلية كالمعتاد، ولكن أسهم ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس قد ارتفعت في الآونة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج توخيل لدعم إضافي على الأطراف، إذ يبقى مستقبل الثنائي الإسباني ماركوس ألونسو وسيزار ازبيليكويتا معلقا حتى الآن.

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