كأس العرب للصالات - مصر تفوز على موريتانيا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب بالمربع الذهبي

أصبح منتخب مصر لكرة الصالات ثاني المتأهلين لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على موريتانيا بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-1 في الشوط الأول.

وعدل المرابطون النتيجة في الشوط الثاني، واستطاع منتخب مصر من حصد الفوز قبل 4 دقائق على النهاية.

وحصد مصطفى خلف لاعب منتخب مصر جائزة رجل المباراة.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات | فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي #مصر و #موريتانيا لاعب المنتخب المصري مصطفى خلف. pic.twitter.com/8vsinXoqOR — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 24, 2022

ويضرب منتخب مصر موعدا مع المغرب في نصف النهائي بعد غد الأحد.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية خلف العراق ومتفوقا على الجزائر.

وأقيمت من قبل 5 نسخ، وحصد منتخب مصر اللقب في نسختي 1998 و2005.

وخسر منتخب مصر نهائي 2007 و2008 لصالح ليبيا و2021 لصالح المغرب.

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