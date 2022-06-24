كأس العرب للصالات - مصر تفوز على موريتانيا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب بالمربع الذهبي

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

مصطفى خلف - مصر لكرة الصالات

أصبح منتخب مصر لكرة الصالات ثاني المتأهلين لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على موريتانيا بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-1 في الشوط الأول.

وعدل المرابطون النتيجة في الشوط الثاني، واستطاع منتخب مصر من حصد الفوز قبل 4 دقائق على النهاية.

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وحصد مصطفى خلف لاعب منتخب مصر جائزة رجل المباراة.

ويضرب منتخب مصر موعدا مع المغرب في نصف النهائي بعد غد الأحد.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية خلف العراق ومتفوقا على الجزائر.

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وأقيمت من قبل 5 نسخ، وحصد منتخب مصر اللقب في نسختي 1998 و2005.

وخسر منتخب مصر نهائي 2007 و2008 لصالح ليبيا و2021 لصالح المغرب.

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