كرة شاطئية - مصر تواجه غانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

حسام باولو - الكرة الشاطئية

أجريت قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2023 وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني.

ومن المنتظر أن يتأهل 7 منتخبات من 14 لمجاورة موزمبيق في نهائيات المسابقات.

وستقام مباراة الذهاب بين 22 و24 يوليو المقبل والإياب بين 5 و7 أغسطس.

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وسيلتقي أيضا منتخب السنغال حامل لقب البطولة في آخر 3 نسخ مع نظيره الكاميروني.

فيما يلتقي منتخب نيجيريا مع ليبيا، ويواجه المغرب نظيره كوت ديفوار.

وأيضا يواجه منتخب سيشل مع مدغشقر، وجزر القمر مع أوغندا، ومالاوي ضد تنزانيا.

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وتقام البطولة بين 21 و30 أكتوبر من العام الجاري.

يذكر أن منتخب مصر حقق المركز الثالث من قبل 4 مرات كأفضل إنجاز له.

فيما يعد منتخب السنغال الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب، يليه نيجيريا بلقبين، ولقب لكل من الكاميرون ومدغشقر.

وتستضيف موزمبيق البطولة لأول مرة.

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