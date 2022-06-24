كرة شاطئية - مصر تواجه غانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022

أجريت قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2023 وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني.

ومن المنتظر أن يتأهل 7 منتخبات من 14 لمجاورة موزمبيق في نهائيات المسابقات.

وستقام مباراة الذهاب بين 22 و24 يوليو المقبل والإياب بين 5 و7 أغسطس.

وسيلتقي أيضا منتخب السنغال حامل لقب البطولة في آخر 3 نسخ مع نظيره الكاميروني.

فيما يلتقي منتخب نيجيريا مع ليبيا، ويواجه المغرب نظيره كوت ديفوار.

وأيضا يواجه منتخب سيشل مع مدغشقر، وجزر القمر مع أوغندا، ومالاوي ضد تنزانيا.

وتقام البطولة بين 21 و30 أكتوبر من العام الجاري.

يذكر أن منتخب مصر حقق المركز الثالث من قبل 4 مرات كأفضل إنجاز له.

فيما يعد منتخب السنغال الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب، يليه نيجيريا بلقبين، ولقب لكل من الكاميرون ومدغشقر.

وتستضيف موزمبيق البطولة لأول مرة.

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