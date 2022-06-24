كرة يد - شابات منتخب مصر يحققن الفوز الأول في مجموعات كأس العالم تحت 20 عاما

حققت شابات منتخب مصر لكرة اليد الفوز على بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم تحت 20 عاما.

وفازت شابات مصر على بولندا بنتيجة 27-25.

وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين 14-14.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة المجر وأمريكا وبولندا.

وافتتحن مشوارهن في البطولة بالخسارة من المجر بنتيجة 39-20.

وتلتقي شابات مصر مع أمريكا في الجولة الأخيرة غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة لحسم موقف التأهل.

وفي حال حققن الفوز سيتأهلان لثمن النهائي لأول مرة في التاريخ.

وفي حال لم يتأهلن سينافسن على لقب كأس الرئيس للمراكز من 17 وحتى 32.

وتعد تلك المشاركة الثالثة في تاريخ ناشئات مصر، إذ احتللن سابقا المركزين الـ 20 و23 من قبل.

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