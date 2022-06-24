كرة يد – إقامة كأس أمم إفريقيا في مصر بحضور كامل للجماهير

أعلن محمد الألفي مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في مصر حضور الجمهور بكامل الطاقة الاستيعابية للملاعب التي سوف تستضيف المباريات.

وتقام كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها 25 في الفترة ما بين 9 لـ19 يوليو المقبل.

وستقام البطولة على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وأشار الألفي إلى أن الطاقة الاستيعابية لصالة حسن مصطفى هي 4500 مشجع مقابل ألفي مشجع لأكتوبر الدولية.

وأتم في تصريحاته للمركز الإعلامي للبطولة أنه سيتم الإعلان عن التذاكر وكيفية حضور الجمهور للمباريات.

يذكر أن نتائج القرعة كانت كالتالي:

المجموعة الأولى

مصر- المغرب- الكاميرون

المجموعة الثانية

الجزائر- الجابون- غينيا- كينيا

المجموعة الثالثة

تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا

المجموعة الرابعة

أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم 2023 الذي سيقام في السويد وبولندا في شهر يناير المقبل.

وشارك في سحب مراسم القرعة لاعبو منتخب مصر أحمد الأحمر وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وكريم هنداوي "كاتونجا" وأحمد عادل.

واختار منتخب مصر أن تكون مباراته الافتتاحية في البطولة ضد الكاميرون.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات كان آخرهم نسخة 2020.

فيما يعد منتخب تونس أكثر المتوجين بها بواقع 10 مرات.

طريق البطولة

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي والذي ستكون مواجهاته كالتالي:

أول المجموعة الأولي مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولي

أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة

أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة

مباريات قبل النهائي

الفائز في ربع النهائي رقم 1 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 3

الفائز في ربع النهائي رقم 2 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 4.

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