بعد الهبوط.. قائد ليفانتي يرحل إلى فياريال

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

ليفانتي

أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع خوسيه لويس موراليس قائد ليفانتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم موراليس إلى فياريال لمدة موسمين أي حتى يونيو 2024.

ونشر فياريال بيانا للإعلان عن قدوم اللاعب، جاء كالآتي:

"توصل فياريال إلى إتفاق مع موراليس على ارتداء القميص الأصفر في الموسمين المقبلين".

"موراليس اجتاز الفحص الطبي مع فياريال بنجاح، وسيقدم للجماهير في الفترة التحضيرية للفريق".

موراليس (34 عاما) لعب بقميص ليفانتي في 7 مواسم مختلفة، شارك معهم في 254 مباراة وسجل 63 هدفا.

وهبط ليفانتي إلى دوري القسم الثاني الإسباني بنهاية الموسم الماضي بعد إنهائه المسابقة في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 35 نقطة.

وفي الموسم الماضي، لعب قائد ليفانتي 36 مباراة في الليجا من أصل 38 وسجل 13 هدفا.

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