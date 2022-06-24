بعد الهبوط.. قائد ليفانتي يرحل إلى فياريال
الجمعة، 24 يونيو 2022 - 14:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع خوسيه لويس موراليس قائد ليفانتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.
خوسيه لويس موراليس
النادي : ليفانتي
وانضم موراليس إلى فياريال لمدة موسمين أي حتى يونيو 2024.
💛 𝐄𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 💛
¡Bienvenido, @jose1987morales!#ComandanteGroguet
👉 https://t.co/NTXV0xztbS pic.twitter.com/kSWJOBldbT— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 24, 2022
ونشر فياريال بيانا للإعلان عن قدوم اللاعب، جاء كالآتي:
"توصل فياريال إلى إتفاق مع موراليس على ارتداء القميص الأصفر في الموسمين المقبلين".
"موراليس اجتاز الفحص الطبي مع فياريال بنجاح، وسيقدم للجماهير في الفترة التحضيرية للفريق".
موراليس (34 عاما) لعب بقميص ليفانتي في 7 مواسم مختلفة، شارك معهم في 254 مباراة وسجل 63 هدفا.
وهبط ليفانتي إلى دوري القسم الثاني الإسباني بنهاية الموسم الماضي بعد إنهائه المسابقة في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 35 نقطة.
وفي الموسم الماضي، لعب قائد ليفانتي 36 مباراة في الليجا من أصل 38 وسجل 13 هدفا.
اقرأ أيضًا
أول رد من كيروش على تدريب منتخب مصر.
رسالة تريزيجيه تسهل انتقاله إلى طرابزون سبور.
تعرف على جدول مباريات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.