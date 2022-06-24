حازم إمام: نعمل على أسماء أخرى غير كيروش.. ولدينا مشاكل نحاول تطويرها في التحكيم

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

حازم إمام

تحدث حازم إمام عضو اتحاد الكرة عن مفاوضات المدير الفني لمنتخب مصر وكذلك تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي.

وأعلن اتحاد الكرة الأسبوع الماضي عدة قرارات أبرزها تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر الأول والأولمبي وكذلك اتحاد الكرة ولجنة التحكيم. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام لقناة أون تايم سبورتس 1: "قائمة المرشحين لمدرب منتخب مصر تضم عددا قليلا".

أخبار متعلقة
حازم إمام يوضح حقيقة المفاوضات مع كيروش.. ومحاسبة المخطئ في أزمة نهائي دوري الأبطال حازم إمام يكشف موعد اختيار المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي

وأضاف "بالنسبة عما يقال عن كارلوس كيروش فلا يوجد ما يُثار ماليا أو اشتراطات".

وأردف "نعمل أيضا على أسماء أخرى غير كيروش".

وعن تعيين رئيس لجنة تحكيم أجنبي: "نقدر كل الحكام ولا نقلل من أحد، ونريد الاستفادة من الجديد. نريد التعلم ونحترم آراء الجميع ونعلم أن هناك مقاومة، ولدينا مشاكل نحاول تطويرها".

وأوضح "رئيس لجنة التحكيم الأجنبي قد يتواجد لفترة ويضع نظاما وأتمنى أن يساعده الجميع لينجح".

وأتم عن الدوري المصري قائلا: "المباريات ساخنة بين كل المراكز والمنافسة لآخر ثانية والفرق الصغيرة تسبب مشاكل. وأتمنى أن ينتهي الموسم الجاري بشكل جيد، وأن يكون الموسم المقبل منتظما ويُختتم في نهاية شهر يونيو بشكل طبيعي مثل باقي المسابقات".

طالع أيضا:

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدور

رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل

جوني كالافات.. الأخطبوط صائد المواهب

الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق

منتخب مصر حازم إمام كارلوس كيروش
نرشح لكم
بركات: أنا وحازم إمام والدرندلي رفضنا المدرب المصري.. حدث تسرع في التعاقد بركات: أعتذر لـ إيهاب جلال تعرض للظلم.. ولا أعرف كواليس رحيل كيروش المفاجئ في الجول يكشف – كواليس صرف اتحاد الكرة لمستحقات جهاز المنتخب الأسبق بسبب شرط كيروش مساعد كيروش لـ في الجول: لم يصلني سوى 15% من مستحقاتي مع منتخب مصر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كيروش لم يطلب 200 ألف دولار.. ومستجدات التفاوض حسن شحاتة يوضح حقيقة تصريحاته ضد محمد صلاح مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مستجدات المفاوضات مع كيروش لتدريب المنتخب منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق
أخر الأخبار
اسكواش - تأهل علي فرج والشوربجي ونوران في ثالث أيام بطولة السلسلة الختامية 11 دقيقة | رياضات أخرى
بركات: أنا وحازم إمام والدرندلي رفضنا المدرب المصري.. حدث تسرع في التعاقد 28 دقيقة | منتخب مصر
فريال أشرف وسيف عيسى يحملان علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 30 دقيقة | رياضات أخرى
بعد 22 جولة.. تفاصيل 101 ركلة جزاء في الدوري المصري 30 دقيقة | الكرة المصرية
محمد بركات: اتحاد الكرة كلف الأهلي بطولة إفريقيا.. قل إني مقصر ولكن لا تتهمني بإخفاء الخطاب 30 دقيقة | الكرة المصرية
بركات: أعتذر لـ إيهاب جلال تعرض للظلم.. ولا أعرف كواليس رحيل كيروش المفاجئ 50 دقيقة | منتخب مصر
حازم إمام: نعمل على أسماء أخرى غير كيروش.. ولدينا مشاكل نحاول تطويرها في التحكيم ساعة | منتخب مصر
غزل المحلة: نطالب بمحاسبة حكم مباراة الأهلي.. قال للطبيب "ارمي اللاعب برة" ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق