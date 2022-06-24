حازم إمام: نعمل على أسماء أخرى غير كيروش.. ولدينا مشاكل نحاول تطويرها في التحكيم

تحدث حازم إمام عضو اتحاد الكرة عن مفاوضات المدير الفني لمنتخب مصر وكذلك تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي.

وأعلن اتحاد الكرة الأسبوع الماضي عدة قرارات أبرزها تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر الأول والأولمبي وكذلك اتحاد الكرة ولجنة التحكيم. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام لقناة أون تايم سبورتس 1: "قائمة المرشحين لمدرب منتخب مصر تضم عددا قليلا".

وأضاف "بالنسبة عما يقال عن كارلوس كيروش فلا يوجد ما يُثار ماليا أو اشتراطات".

وأردف "نعمل أيضا على أسماء أخرى غير كيروش".

وعن تعيين رئيس لجنة تحكيم أجنبي: "نقدر كل الحكام ولا نقلل من أحد، ونريد الاستفادة من الجديد. نريد التعلم ونحترم آراء الجميع ونعلم أن هناك مقاومة، ولدينا مشاكل نحاول تطويرها".

وأوضح "رئيس لجنة التحكيم الأجنبي قد يتواجد لفترة ويضع نظاما وأتمنى أن يساعده الجميع لينجح".

وأتم عن الدوري المصري قائلا: "المباريات ساخنة بين كل المراكز والمنافسة لآخر ثانية والفرق الصغيرة تسبب مشاكل. وأتمنى أن ينتهي الموسم الجاري بشكل جيد، وأن يكون الموسم المقبل منتظما ويُختتم في نهاية شهر يونيو بشكل طبيعي مثل باقي المسابقات".

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